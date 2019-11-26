Reuters: Türkiye, YPG yüzünden NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor
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Reuters: Türkiye, YPG yüzünden NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor

Türkiye, YPG'ye karşı mücadelesine destek vermediği için NATO’nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor

26.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:10
Reuters: Türkiye, YPG yüzünden NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor

'nin, 'nin kuzeyinde 'ye karşı verdiği mücadeleye NATO'nun yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engellediği iddia edildi.


Reuters, NATO'daki savunma kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, ittifakın Ankara'ya Suriye'de YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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