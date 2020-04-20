Reuters: Türkiye, S-400 savunma sistemini aktif hale getirme planını erteledi Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, savunma sisteminin aktive edilmesi kararından vazgeçilmediği ancak nisan ayında kullanıma hazır hale getirme planının ertelendiğini söyledi.

Türkiye'nin Rusya'dan geçen yıl aldığı S-400 hava savunma sisteminin aktive edilmesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği ileri sürüldü. Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, savunma sisteminin aktive edilmesi kararından vazgeçilmediğini ancak nisan ayında kullanıma hazır hale getirme planının ertelendiğini söyledi. Aynı yetkili bazı teknik hazırlıkların hala tamamlanmadığını ve bunun aylar sürebileceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com