Reuters: Türkiye'de batık krediler büyürken yapılandırma çalışmaları donmuş durumda

Reuters: Türkiye'de batık krediler büyürken yapılandırma çalışmaları donmuş durumda

Reuters bankacılar, şirket yöneticileri ve danışmanlara sordu"Türkiye'de üç ay önce açıklanan finansal destek programında çok az ilerleme kaydedildi"

Reuters: Türkiye'de batık krediler büyürken yapılandırma çalışmaları donmuş durumda

Türkiye'de batık kredileri yapılandırma girişimleri konusundaki belirsizliklerin geçen yıl döviz kriziyle tetiklenen durgunluğu daha da uzatmasından endişe ediliyor.

Reuters'in bankacılar, şirket yöneticileri ve danışmanlarla yaptığı görüşmelere dayandırarak verdiği haberinde üç ay önce açıklanan finansal destek programında çok az ilerleme kaydedildiği vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et