Reuters: Türkiye'de batık krediler büyürken yapılandırma çalışmaları donmuş durumda
Reuters bankacılar, şirket yöneticileri ve danışmanlara sordu"Türkiye'de üç ay önce açıklanan finansal destek programında çok az ilerleme kaydedildi"
Türkiye'de batık kredileri yapılandırma girişimleri konusundaki belirsizliklerin geçen yıl döviz kriziyle tetiklenen durgunluğu daha da uzatmasından endişe ediliyor.
Reuters'in bankacılar, şirket yöneticileri ve danışmanlarla yaptığı görüşmelere dayandırarak verdiği haberinde üç ay önce açıklanan finansal destek programında çok az ilerleme kaydedildiği vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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