Reuters: Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir Görevi Bıraktı

Reuters haber ajansı, Sudan hükümet kaynakları ve bir eyalet bakanına dayandırdığı haberinde Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevi bıraktığını ve geçiş konseyinin oluşturulması için çalışmaların başladığını bildirdi.

Dubai merkezi el Hadas televizyonuna konuşan Kuzey Darfur eyaleti Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Adil Mehcup Hüseyin, "Devlet Başkanı Beşir görevden ayrıldıktan sonra iktidarı üstlenecek bir askeri konseyin oluşturulması için istişareler yapılıyor" dedi.

BBC'nin Afrika Editörü Fergal Keane, ordunun kısa bir süre içerisinde açıklama yapmasının beklendiğini belirtti.

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