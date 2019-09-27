Reuters: Erdoğan'ın partisinde üye sayısı giderek azalırken, muhalifler artıyor; güç kaybı sürecek
Reuters Haber Ajansı, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin üye sayısının giderek azaldığı, partili muhaliflerin arttığı değerlendirmesinde bulundu.
İngiliz haber ajansı Reuters, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısının giderek azaldığı, parti içindeki muhaliflerin arttığı değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin geçen yıl 840 bin üye kaybettiği belirtilen haber analizde, partinin iki eski kurucusunun yeni parti kurma çalışmalarıyla güç kaybının süreceği yorumu yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle