Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak
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Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak

Reuters anketine göre yıl başından bu yana yüzde 8 oranında yükselen Dolar/TL kurunun 12 ay içerisinde 6,42'ye çıkması bekleniyor

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak

Gelişmekte olan ekonomiler arasında, Türk Lirası'nın Pezosu'nun ardından yılı en kötü kapatan ikinci para birimi olması bekleniyor. anketine göre yıl başından bu yana yüzde 8 oranında yükselen Dolar/TL kurunun 12 ay içerisinde 6,42'ye çıkması bekleniyor.


Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le ticaret anlaşmasına varabileceği sinyalleri dünya ekonomisi üzerindeki baskıyı biraz olsun azaltsa da uzmanlar 2020 yılında devam etmesi beklenen belirsizlikler ve yavaşlama işaretlerinin yükselen ekonomiler için risk teşkil ettiğini vurguluyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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