Reuters: AB taslağı Doğu Akdeniz'de sondajdan sorumlu Türk şahıs ve şirketlere yaptırım öngörüyor

Avrupa Birliği, 10 Aralık'ta başlayacak zirvede onaylanması için hazırlanan bir taslak bildiriye göre, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda süren sondaj çalışmalarından sorumlu olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Türk şirketleri ve vatandaşları listesine yenilerini ekleyebilir.

Avrupa Birliği, 10 Aralık'ta başlayacak zirvede onaylanması için hazırlanan bir taslak bildiriye göre, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda süren sondaj çalışmalarından sorumlu olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Türk şirketleri ve vatandaşları listesine yenilerini ekleyebilir.

Reuters haber ajansının ulaştığı taslak metin eğer hazırlandığı şekliyle kabul edilirse, 16 Temmuz 2019'da karar verilen yaptırımlara yenileri eklenecek ve "gerekirse halihazırda uygulamada olan yaptırımların kapsamı genişletilecek."

Metinde sözü geçen kararların ilk kısmı, Temmuz 2019'da Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları'nın toplantısında alındı.

AB, Türkiye ile üst düzey temasları ve Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakereleri askıya almış; Türkiye'nin AB'den 2020'ye kadar alması öngörülen 145,8 milyon euroluk üyelik öncesi mali fonlarda kesintiye gitme kararı çıkmıştı.

AB Dışişleri Bakanları ayrıca, doğalgaz sondaj faaliyetleriyle bağlantılı olanların hedef alınacağı muhtemel mali yaptırımlar konusunda da Avrupa Komisyonu'nun çalışmalara devam etmesini talep etmişti.

Ardından Ekim 2019'da yapılan Konsey toplantısında Kıbrıs'ın egemenlik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bazı isimlerin AB ülkelerine girişi yasaklandı ve bazı şirketlerle birlikte mal varlıkları donduruldu, AB üyesi ülke vatandaşlarının da bu kişi ve şirketlere fon sağlaması yasaklandı.

Şubat 2020'de listede iki ismin yer almasına karar verildi: Türk Petrolleri Anonim Ortaklğı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu.

Akalın ve Namoğlu'na Avrupa Birliği ülkelerine giriş yasağı kondu ve bu ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.

Avrupa Birliği'ne bağlı kişilerin veya kurumların da bu iki ismin ulaşabileceği fonlara katkıda bulunması yasaklandı.

6 Kasım 2020'de yaptırımların süresi bir yıl süreyle, 12 Kasım 2021'e kadar uzatıldı.

Yaz aylarından bu yana gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerini sürdürmesi sebebiyle Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa, Türkiye'ye yaptırım talep ediyordu. Ancak bunların kapsamlı şekilde ele alınması, Almanya'nın diyalog başlatma girişimleri ve arabuluculuk yapmasıyla ertelenmişti.

Ancak 10-11 Aralık'ta yapılacak AB zirvesi öncesi hem Almanya Başbakanı Angela Merkel hem de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, diyalog çabasından bir sonuç alınmadığını ifade etti ve yaptırımların bu kez masada olduğunun sinyali verdi.

Ekim ayındaki son zirvenin ardından Michel, "Türkiye'nin de daha olumlu bir yaklaşım benimsemesi ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemlerine son vermesi koşuluyla daha pozitif bir gündem benimsemeye hazırız" demişti.

AB liderleri bu kez taslak metinde belirtilen yaptırımların uygulanıp uygulanmaması gerektiğine karar verecek.