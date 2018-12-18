Reuters'a Konuşan Beyaz Saray Yetkilisi: Trump Erdoğan'a Gülen'in İadesi Vaadinde Bulunmadı
Ajansa ismini vermeden konuşan yetkili, "ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile G20 Zirvesi'nde bir araya geldiğinde Fethullah Gülen'in iade edileceği vaadinde bulunmadı" dedi.
Beyaz Saray'dan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade edeceklerine ilişkin" bir beyanda bulunmadığını söyledi.
Ajansa ismini vermeden konuşan yetkili, "Başkan G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğinde Gülen'in iade edileceği vaadinde bulunmadı" dedi.
Trump ve Erdoğan 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Arajntin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
Pazar günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirvede Trump'ın Erdoğan'a "Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz" dediğini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump hakkında daha önce 'Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı hafifletmek' amacıyla Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyi düşündüğü iddiaları ortaya atılmıştı.
Trump ise bu Gülen'in iadesinin "gündemlerinde olmadığını" kaydetmişti.