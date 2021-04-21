Retro-Fütüristik aksiyon bulmaca macera oyunu Retro Machina Mayıs ayında oyunseverler ile buluşacak

Yayıncılığını Super.com ve tasarlayıcılığını Orbit Studio'nu yaptığı retro-fütüristik aksiyon-bulmaca macera oyunu Retro Machina için çıkış tarihi belli oldu.

Oyunun demosu Steam'de yayınlanmış durumda. Oyun 12 Mayıs'ta PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.

RETRO MACHINA TANITIM YAZISI

Gezegende sadece bir şehir kaldı ve şu anda burada yanlızca robotlar yaşıyor. Cam bir kubbe ile korunan Endeavor, bir zamanlar canlı olan bölgenin üzerinde yükseliyor ve işçi robotlar onun varlığını sürdürebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Onu sürdürmek için her robot işini mükemmel bir şekilde yapmak zorunda ve bulunan tüm kusurlar imha ediliyor.

Arızalandığı için hurdalığa atılmış tek bir robot işçi, kendini onarma arayışı içinde. Ancak şehir artık bu sadık işçiyi bir tehdit olarak görüyor, bu nedenle Endeavor'u koruyan tüm robotlar ve savunmalar eski çalışma arkadaşlarına düşman oldular. Yoluna çıkan tüm robotlar da dahil olmak üzere şehrin çeşitli makinelerini kontrol etme konusundaki benzersiz yeteneği ile bu küçük Robot, kendini onarma ve akıllı yaşam bulma görevinde.

Ancak geriye hiç akıllı yaşam kalmamış gibi görünüyor. Sadece hiçbir yerde bulunamayan insanlar için şehri güzel ve temiz tutmaya programlanmış robotlar var.

Tek başınasınız

Uzun zaman önce insanlar geriye sadece yarattıkları robotları bırakarak ortadan kaybolmuşlar. Artık geride bıraktıkları dünya parçalanıyor. Bunu düzeltmenize ve burada geçmişte yaşayan insanlara ne olduğunu keşfetmenize yardımcı olacak kimse var mı?

Düşmanlarınız elinizdeki aletler

Dünyada tek başına olan küçük robotun elinde gizli bir kozu var: diğer makinelerin kontrolünü ele geçirme ve onları kontrol etme yeteneği. Onları istediğiniz gibi kullanın: birbirleriyle savaşmalarını, ulaşılamayan yerleri keşfetmelerini, bulmacaları çözmelerini veya sadece yolculuğunuzda size eşlik etmelerini sağlayabilirsiniz. Keşfedeceğiniz farklı yeteneklere sahip onlarca robot var.

Elle çizilmiş görsellerin keyfini çıkarın

Retro Machina'nın sanat tarzı, yirminci yüzyılın bilim kurgu kitaplarından alınan resimlere dayanmaktadır. Retro fütüristik evrende geçen oyun, dünyanın en ünlü fütüristlerinden biri olan Jacque Fresco gibi efsanevi kişilerin çalışmalarından ilham almaktadır.

Çok yönlü dünyayı keşfedin

Yeraltı tesislerinden gezegendeki son şehir Endeavor'un altın sokaklarına kadar sürecek yolculuğunuz sizi yeni zorluklar, yeni robotlar ve keşfedilecek gizemlerle dolu bir bölgeye götürecek.