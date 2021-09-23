Retina yırtıklarına dikkat; görme kaybına neden olabilir - Haberler
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Retina yırtıklarına dikkat; görme kaybına neden olabilir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Retina yırtıklarına dikkat; görme kaybına neden olabilir

Çeşitli belirtilerle ortaya çıkan retina yırtıkları hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Ercan Sağlam, "Işık çakması, sinek uçuşması, karaltı ya da ani görme kayıplarına kadar çeşitli belirtiler gösteren retina yırtıkları tedavi edilmediğinde görme azalmasına neden olabilir.

Çeşitli belirtilerle ortaya çıkan retina yırtıkları hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Ercan Sağlam, "Işık çakması, sinek uçuşması, karaltı ya da ani görme kayıplarına kadar çeşitli belirtiler gösteren retina yırtıkları tedavi edilmediğinde görme azalmasına neden olabilir. Tedavinin gecikmesine bağlı olarak tam görme kaybı da yaşanabilir" dedi.

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Op. Dr. Ercan Sağlam, retina yırtığı gelişmesi yönünden riskli grupta yer alan kişilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlam, risk gruplarını şöyle sıraladı:

"Miyop kişiler ve özellikle diyoptrisi yüksek olanlar, (5-6 üstü), ailesinde retina yırtığı ve dekolmanı hikayesi olanlar, katarakt ve bazı göz ameliyatı olanlar, göz ve kafa travması geçirenler, ileri yaş grubundakiler, bazı sistemik hastalığı olanlar."

MİYOP VARSA DİKKAT

Miyop kişilerin retina yırtığı konusunda dikkatli olması gerektiğini ve kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Ercan Sağlam, "Miyop kişilerin gözleri, normal kişilere göre daha uzundur, retina ve koroid gibi göz tabakaları daha incedir. Bu nedenle doğuştan retina dejenerasyonları, delikleri ve yırtıkları daha sık görülür. Bu kişiler her muayeneye gelişte, mutlaka ilaçla göz bebekleri büyütülüp retinaları dikkatlice kontrol edilmelidir" diye konuştu.

DAMAR YIRTILMALARI VE KANAMALAR DA GÖRÜLEBİLİR

Retina yırtıklarının çeşitli belirtilerle ortaya çıktığını ifade eden Sağlam şu bilgileri de paylaştı:

"Gözün içini vitreus dediğimiz jel tabaka doldurur. Genç yaşlarda homojen yapıda ve tamamen şeffaf olan vitreus, diabet, infeksiyon, romatizma gibi bazı hastalıklar ve yaşlanma nedeniyle zamanla yapısı bozulur yer yer sıvılaşır, büzülür ve retinadan ayrılmaya başlar ancak bu sırada yapıştığı yerlerde retinayı çekerek yırtık oluşmasına neden olabilir. Vitreusun yapısının bozulması, kişilerde sinek uçması ya da çeşitli karaltılar benzeri şikayetlere neden olur. Bazen yırtık oluşurken damar yırtılmaları da görülür ve bu kez kanamalar tabloya eşlik eder. Kanama miktarına göre, kurum yağması, büyük karaltılar ya da tamamen görme azalması tarzında şikayetler olur."

TEDAVİ YÖNTEMİ

Retina yırtığı belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurması gerektiğini aktaran Sağlam, "Yapılacak basit bir göz muayenesi bile tanı konmasına yeterli olabilir. Erken dönemde yakalanırsa yani yırtık etrafı henüz kalmamış ise laser ile ayaktan tedavi edilebilir. Cerrahi girişim gerektirmez. Ancak gecikilirse ve retina dekolmanı gelişmiş ise o zaman cerrrahi girişim gerekir. Duruma göre retinopeksi dediğimiz sadece hava ya da gaz verilerek tedavi edilebileceği gibi daha ciddi ve komplike cerrahi girişimlerin yapılması da gerekebilir" açıklamasında bulundu.


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