"Retina yırtığı acilen tedavi edilmelidir"

Sağlam retina tabakasının yapışık olduğu göz küresinin iç yüzeyinden ayrılması sırasında retinada yırtıkların oluştuğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülin Seda Nohutçu, "Retina yırtığı oluşursa acilen tedavi edilmesi gerekir. Vakit geçirmeden doktora gidilirse lazerle yırtık etrafı yapıştırılır" dedi.

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülin Seda Nohutçu, retina yırtığına ilişkin açıklama yaparak tedavi yöntemlerini anlattı. Retinanın gözün iç ve dış bölümünü kaplayan, ışığı algılayarak görüntüyü beyne ileten sinir tabakası olduğunu belirten Op. Dr. Nohutçu, "Işık hüzmeleri kornea, göz bebeği, lens ve vitreustan gecerek retinaya odaklanır. Retina ışık hüzmelerini optik sinir aracılığıyla beynimize ulaştırır" diye konuştu.

"RETİNA GÖZÜN İÇİNİ DOLDURAN JEL İLE TEMAS HALİNDEDİR"

Vitreus gözün içini dolduran jel kıvamında bir madde olduğunu aktaran Op. Dr. Nohutçu, "Retina gözün içini dolduran jel ile temas halindedir. Bazen küçük jel kümeleri veya vitreus içindeki hücreler görme alanımızda hareket eden ufak noktalar, şeritler, benekler ve bulutlar halinde görülür. Bunlara uçuşan cisimler denir. Uçuşan cisimleri çoğunlukla boş bir duvar veya mavi gökyüzü gibi düz, açık renk bir arka plana bakarken görürüz" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir gözde vitreusun homojen ve jel kıvamında olduğunu belirten Op. Dr. Nohutçu, "Vitreusun zamanla yaşlanması sonucu bu jel yapının kıvamı değişir, jel hacmi küçülür ve sıvılaşır. Sıvılaşan göz içi jeli retinayı destekleyici özelliğini kaybeder ve yapışık olduğu retina tabakasından ayrılır. Bu ayrılmaya arka vitreus dekolmanı denir. Bu ayrışan vitreus jeli göz hareketleri ile gözün içinde dalgalanır ve hastalar tarafından uçuşan siyah lekeler veya tüller olarak ifade edilir" dedi.

"VİTREUSUN RETİNAYI ÇEKMESİ IŞIK ÇAKMALARINA NEDEN OLUR"

Vitreusun retinadan ayrılırken yapışık olduğu yerde çekintiler oluşturduğunu söyleyen Op. Dr. Gülin Seda Nohutçu, "Vitreusun retinayı çekmesi ışık çakmalarına neden olur. Bu çekintiler incelmiş retina da yırtılmalara sebep olabilir. Yırtılan retina tabakası bir damar üzerinden geçiyorsa göz içine kanama olabilir. Genellikle herhangi bir problem olmadan vitreus ayrılır ama retina yırtığı oluşturursa acilen tedavi edilmesi gerekir. Vakit geçirmeden doktora gidilirse lazerle yırtık etrafı yapıştırılır. Tedavi edilmezse sıvı retinanın altına geçerek retinayi damar ve sert tabaka da ayırır. Retina dekolmanı (ayrışma) dediğimiz olay meydana gelir. Retina dekole olduğunda işlevini yapamaz" diye konuştu.

"RETİNA DEKOLMANI TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE KÖRLÜKLE SONUÇLANIR"

Retina dekolmanın tedavi edilmediği takdirde körlükle sonuçlanacağını aktaran Op. Dr. Nohutçu, "Retina dekolmanınin tedavisi ameliyattır. Ne kadar erken müdahale edilirse sonuçlar o kadar başarılı olur. Retina yırtığı ve dekolman hiçbir sebep yokken oluşabileceği gibi bazı durumlarda risk artar.Miyop gozlerde göz küresi normal gozlere göre daha büyüktür ve retina tabakasında incelmeler gözlenir.Katarakt cerrahisi geçiren kişilerde dekolman normal kişilere göre daha çok gözlenir. Göz yaralanmaları da dekolmana neden olabilir. Diğer gözde dekolman hikayesinin olması ve aile bireylerinden bir başkasında dekolman hikayesi olması dekolman riskini arttırır. Retina dekolmanı ameliyatları değişik yöntemlerle yapılır. Hangi tip cerrahi ve anestezi kullanılacağı muayene sonucu belirlenir. Amaç retinayı yatıştırmak, yırtıkları yapıştırmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı