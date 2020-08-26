Retina Filmi

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April Watson yeni geliştirilen bir ilacın geliştirilmesinde gönüllü olmak için tıbbi bir deneye katılır. Ancak bu yeni ilacı aldıktan çok kısa bir süre sonra April bir dizi kabus görmeye ve tuhaf yan etkilere maruz kalmaya başlar. Bu yüzden April'in dünyası bir anda gerçeklik ve kabuslar olarak birbirine karışmaya başlar. April ne yapacağını bilemez bir halde kendini ilaç ve kendi hakkındaki gerçekleri arayıp bu sırada da bu olaylara dahil olan herkesten kaçarken bulur. April için artık gerçek hayat ve kabuslar neredeyse bir gibidir. Fakat April kısa bir süre sonra sorunun sadece kendinde ya da ilaçta olmadığını anlayacaktır!

Yönetmen: Carlos Ferrer

Senaryo: Carlos Ferrer

Oyuncular: Lindsay Goranson, Gary Swanson, Ron Haxton, Ian Temple, Joshua Jenks, Jared Slade Goldman, Amber Bogdewiecz, Jamie Fedorko, Yves Claude, Christine Gonzalez, Ann Rickhoff, Sam D. Rivers, Sabrina Ferrer, Josh Malek, Sara Salerno, Shana Solomon, Chris Goranson

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Retina

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 04.12.2020

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Kaynak: InterSinema.com