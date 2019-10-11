Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı

Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyü kontrol altına alındı.

11.10.2019 15:17
Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyü kontrol altına alındı.


Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyünü PKK PYD terörist örgütlerinden geri aldığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte güvenli bölge oluşturmak için PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 2 gün önce Barış Pınarı Harekatı başlamıştı. - RESULAYN

Kaynak: İHA
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