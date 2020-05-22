Resulayn Hastanesi son teknolojiyle donatıldı Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Resulayn'da, terör örgütlerinin bölgeden kaçarken kullanılamaz hale getirdiği ilçe hastanesi, yapılan modernize çalışmalarının ardından yeniden şifa dağıtmaya başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Resulayn'da, terör örgütlerinin bölgeden kaçarken kullanılamaz hale getirdiği ilçe hastanesi, yapılan modernize çalışmalarının ardından yeniden şifa dağıtmaya başladı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanan Resulayn Hastanesi, poliklinik hizmetlerinin yanında yataklı tedavi hizmetleri ve cerrahi operasyonlarıyla da modern bir hastaneye dönüştürüldü. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla tam teşekküllü şekilde hizmet verecek hale getirilen hastane, ayaktan tedavi hizmetleri, yataklı servisleri, yeni doğan ve genel cerrahi servisleriyle bölge insanının başka yere gitmesine gerek kalmayacak şekilde modernize edildi. Suriyeli doktorlar ve sağlık personelinin hizmet verdiği hastanede, Türkiye'den giden doktorlar da bölge insanına şifa dağıtmaya devam ediyor.

Türkiye'nin bölgede kontrolü ele geçirmesinden sonra her alanda hayatlarının değiştiğini ifade eden Resulayn halkı, hastanelerinin modern hale getirilmesinde başta Vali Abdullah Erin olmak üzere tüm emeği geçenlere ve Türk halkına teşekkür etti. - RESULAYN

Kaynak: İHA