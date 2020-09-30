Resulayn'dan hububat alımı başladı

Barış Pınarı Harekatı ile sosyal ve ekonomik hayatın yeniden inşa edildiği Resulayn'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımına başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile sosyal ve ekonomik hayatın yeniden inşa edildiği Resulayn'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımına başladı.

Ceylanpınar Gümrük Kapısının hizmete girmesinin ardından, ticari faaliyetlerinde ivme yaşanan Resulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü hububat alımı için gerekli çalışmalarını tamamladı. Suriyeli işçilerin çalıştığı Resulayn TMO'da, mahalli meclisin kullanımına tahsis edilen binalar onarıldı. TMO ve Resulayn Mahalli Meclisi arasındaki çalışma şartlarının imzalanan bir protokolle belirlendiği alanda, ilk alım 54 ton arpa olarak gerçekleşti. Bölge çiftçileri ve tüccarlar aracılığıyla TMO'ya satılan ürünler, alanda bulunan araçlar ile Türkiye'ye geçirilmeye başladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı