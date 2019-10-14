- Resulayn'daki teröristlerin geri çekilme anları

- Resulayn'daki teröristlerin geri çekilme anları

- Resulayn'daki teröristlerin geri çekilme anlarıRESULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.

14.10.2019 09:21
- Resulayn'daki teröristlerin geri çekilme anları

- Resulayn'daki teröristlerin geri çekilme anları

RESULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.

Kaynak: İHA
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