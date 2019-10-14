- Resulayn'daki teröristlerin geri çekilme anları
- Resulayn'daki teröristlerin geri çekilme anlarıRESULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.
14.10.2019 09:21
- Resulayn'daki teröristlerin geri çekilme anları
RESULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.
Kaynak: İHA