- Resulayn'daki saldırıda yaralanan SMO askerleri Ceylanpınar'a getirildi - Resulayn'daki saldırıda yaralanan SMO askerleri Ceylanpınar'a getirildi Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Tel Halaf Kasabası girişindeki kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 3 SMO askeri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.

- Resulayn'daki saldırıda yaralanan SMO askerleri Ceylanpınar'a getirildi

RESULAYN - Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Tel Halaf Kasabası girişindeki kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 3 SMO askeri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, PKK/YPG terör örgütü, Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Tel Halaf Kasabası girişinde yer alan Suriye Milli Orduya ait kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenledi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 SMO askeri hayatını kaybederken 3 SMO askeri ise yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA