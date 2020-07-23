Resulayn'daki patlamada yaralananlar Ceylanpınar'a getiriliyor
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Resulayn'daki patlamada yaralananlar Ceylanpınar'a getiriliyor

Suriye'nin Resulayn kentinde meydana gelen patlamada yaralananlar Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki hastaneye getiriliyor.

Resulayn'daki patlamada yaralananlar Ceylanpınar'a getiriliyor
23.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:44

Suriye'nin Resulayn kentinde meydana gelen patlamada yaralananlar Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki hastaneye getiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Resulayn kentinde yerel polislerin bulunduğu noktada patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine getiriliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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