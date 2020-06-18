Resulayn'daki hizmet binalarının açılışı yapıldı
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Resulayn'daki hizmet binalarının açılışı yapıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden temizlenerek güvenli hale getirilen Resulayn'da SUDKOM tarafından yapımı tamamlanan hizmet binalarının açılışını gerçekleştirdi.

Resulayn'daki hizmet binalarının açılışı yapıldı
18.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:56

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden temizlenerek güvenli hale getirilen Resulayn'da SUDKOM tarafından yapımı tamamlanan hizmet binalarının açılışını gerçekleştirdi.

Bölgedeki ziyaretine Ceylanpınar İlçe Komutanlığı ile başlayan Vali Erin, burada yaptığı görüşmenin ardından Resulayn'a geçti. Resulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Mahalli Meclis hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Vali Erin, yeni hizmet binalarının hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi. İlçede yapılan yatırımların, Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım ve destekleriyle kendi ülkelerinde rahatça yaşama imkanına kavuşan Resulayn halkına hayırlı olmasını dileyen Vali Erin, açılışın ardından Mahalli Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Resulayn Halk Eğitim Merkezi'nin de açılışını gerçekleştiren Vali Erin, buradaki kurslara katılan kadın ve gençlerle sohbet ederek, başarılar diledi. Halk Eğitim Merkezi'nin atölyelerini gezen Vali Erin, merkezin ihtiyaçlarının giderilmesi için de talimat verdi.

Resulayn'daki temaslarına geçtiğimiz günlerde tefrişat ve donanım ihtiyaçları SUDKOM tarafından tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Resulayn Trafik Tescil Büro Amirliğinin açılışını gerçekleştirerek devam eden Vali Erin, bugüne kadar Resulayn'da araçların sadece araç şase ve motor seri numarasıyla kayıt altına alındığını hatırlatarak, kurulan sistem sayesinde ilçedeki tüm motorlu taşıtların plaka taşımaya başlayacağını söyledi. Araç tescili için başvurusu tamamlanan bir aracın plaka basım işlemini gerçekleştiren Vali Erin, verilecek hizmetin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasının baş aktörü olan Jandarma Komutanlığı için yapımına başlanan tesiste de incelemelerde bulunan Vali Erin, son olarak Ceylanpınar-Resulayn arasında giriş çıkışların sağlanacağı gümrük kapısında devam eden çalışmaları denetledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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