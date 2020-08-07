Resulayn'daki düğün saldırısında yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi
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Resulayn'daki düğün saldırısında yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi

Resulayn'daki düğün saldırısında yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi Suriye'nin Resulayn kentinde bir düğüne el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralananlar Şanlıurfa'nın Ceylanıpar ilçesine getirildi.

07.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:21

Resulayn'daki düğün saldırısında yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi

ŞANLIURFA - Suriye'nin Resulayn kentinde bir düğüne el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralananlar Şanlıurfa'nın Ceylanıpar ilçesine getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentinde yaşandı. İddiaya göre bir sokak düğününe el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Patlama sonucu en az 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü çocuk 9 kişi, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Resulayn'daki düğün saldırısında yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi

Kaynak: İHA

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