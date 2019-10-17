17.10.2019 19:56

- Resulayn'daki çatışmalar devam ediyor

RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Resulayn kentindeki çatışmalar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli ordusu tarafından terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Resulayn kentindeki çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA