- Resulayn'daki çatışmalar devam ediyor
- Resulayn'daki çatışmalar devam ediyorRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Resulayn kentindeki çatışmalar devam ediyor.
- Resulayn'daki çatışmalar devam ediyor
RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Resulayn kentindeki çatışmalar devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli ordusu tarafından terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Resulayn kentindeki çatışmalar devam ediyor.