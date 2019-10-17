- Resulayn'daki çatışmalar devam ediyor

- Resulayn'daki çatışmalar devam ediyor

- Resulayn'daki çatışmalar devam ediyorRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Resulayn kentindeki çatışmalar devam ediyor.

17.10.2019 19:56
- Resulayn'daki çatışmalar devam ediyor

- Resulayn'daki çatışmalar devam ediyor

RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Resulayn kentindeki çatışmalar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli ordusu tarafından terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Resulayn kentindeki çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
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