Resulayn'daki abd üssü boşaltıldı

Resulayn'daki abd üssü boşaltıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı.

07.10.2019 11:44
Resulayn'daki abd üssü boşaltıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı. 
Resulayn ilçe merkezinin batısında yer alan Tel Halef köyündeki ABD üssü boşaltıldı. ABD üssündeki malzemelerin kamyonet ikap türü araçlara yüklenerek bölgeden götürüldüğü gözlendi.  ABD askerleri ise zırhlı araçlarla üs bölgesini terk etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), - 

==========================


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et