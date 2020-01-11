Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi
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Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi

Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:12

'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın El köyünde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, (DHA)

Kaynak: DHA

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: Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi
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