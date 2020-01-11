Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.