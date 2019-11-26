Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı
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Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı

Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen Resulayn'da tespit edilen yeni tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı açıklandı.

26.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:01
Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı

'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca '' ile terörden temizlenen Resulayn'da tespit edilen yeni tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı açıklandı.

'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı" denildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı
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