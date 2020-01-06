Resulayn'da tespit edilen 33 havan mermisi imha edildi
Haberler » Güncel » Resulayn'da tespit edilen 33 havan mermisi imha edildi - Haber

Resulayn'da tespit edilen 33 havan mermisi imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da tespit edilen 33 adet havan mermisinin imha edildiğini açıkladı.

06.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:38
Resulayn'da tespit edilen 33 havan mermisi imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'da tespit edilen 33 adet havan mermisinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi'nde arama tarama faaliyetlerini sürdüren komandolarımız, Resulayn bölgesinde 33 adet 120 milimetrelik havan mermisi tespit etti. Bulunan havan mermileri Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimiz tarafından tahrip edildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler