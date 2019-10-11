11.10.2019 14:11

- Resulayn'da teröristler bir bir yakalanıyor

RESULAYN - Türk Silah Kuvvetler ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında 4 teröristin daha yakalanmasıyla Resulayn kırsalında ele geçirilen ve teslim olan terörist sayısı 12'ye yükseldi.

Türk Silah Kuvvetler ve TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri, ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor. Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'da dün gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Resulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 12'e yükseldi.

Öte yandan Terör örgütü YPG/PKK militanı bir terörist Rasulayn'da sağ ele geçirildi.

Kaynak: İHA