Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

16.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:10

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti" denildi.

ANKARA

Kaynak: DHA