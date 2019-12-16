Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi
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Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini açıkladı.

16.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:10
Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti" denildi.

ANKARA


Kaynak: DHA
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