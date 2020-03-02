Resulayn'da terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller kapatıldı

02.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:40

Barış Pınarı Harekatı ile güven ortamının tesis edildiği Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller bir bir kapatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve barış ortamına kavuşan Tel Abyad ve Resulayn ilçesinde hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad ve Resulayn'da faaliyet yürüten ekipler, terör örgütleri tarafından kazılan çok sayıda tünel tespit etti.

Resulayn'daki birçoğu kamu kuruluşlarına ait binalarda kazılan tüneller beton dökülerek kapatıldı.

Terör örgütü tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen riskli binalarda da yıkım işlemleri başlatıldı.

Kaynak: AA