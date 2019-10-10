Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kentinde önceden belirlenen noktalar Ceylanpınar ilçesinde konuşlu obüs ve tanklar ile yoğun ateş altına alındı.

10.10.2019 17:11
Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kentinde önceden belirlenen noktalar Ceylanpınar ilçesinde konuşlu obüs ve tanklar ile yoğun ateş altına alındı.


Operasyonun ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü mensupları ile karadan sıcak temasa girerken, önceden belirlenen terör mevzileri de kara ve hava unsurlarınca yoğun ateş altına alınıyor. Teröristler birçok noktada lastik yakarak hava görüş sahasını kapatmaya çalışırken, Ceylanpınar ilçe merkezinde de yapılan anonslar ile vatandaşların evlerinden çıkmamaları isteniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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