Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi ailesine ulaştı
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Kırıkhan, Resulayn, Hatay, Güncel

Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi ailesine ulaştı

Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

12.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:53
Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi ailesine ulaştı

Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.


Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, şehidin annesi Aynur Ertem'e şehadet haberini verdi. Şehidin annesinin bulunduğu evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.


Şehidin cenazesi yarın öğlen namazından sonra Kırıkhan Meryem İccan Mezarlık Kompleksinden kaldırıp Kırıkhan şehitliğine defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, şehidin babasının vefat ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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