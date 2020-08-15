Resulayn'da satranç turnuvası düzenlendi
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Resulayn'da satranç turnuvası düzenlendi

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçen Suriye'nin Resulayn kentinde gençler ve çocuklara yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

Resulayn'da satranç turnuvası düzenlendi
15.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:24

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçen Suriye'nin Resulayn kentinde gençler ve çocuklara yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçen Resulayn'da gençler ve çocuklara yönelik satranç turnuvası düzenledi.

Resulayn'da yaşayan, eğitim çağındaki gençlerin katıldığı ve Kurban Bayramı'ndaki terör saldırısında şehit düşenlere ithaf edilen turnuva, final karşılaşmasıyla sona erdi. Turnuvaya katılan gençlere satranç takımı ile çeşitli hediyelerin verildi. Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile Şube Müdürleri Emrah Yaşar ve Nesih Çiftçi, birinci olanların madalyalarını takdim etti.

Türkiye'nin destekleriyle Resulayn'daki hayatlarının değiştiğini ifade eden Suriyeli gençler, bölgeye yönelik destek ve katkılarından dolayı Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e ve bizzat kendileriyle birlikte olan kamu görevlilerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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