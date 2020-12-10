Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu
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Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

10.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:04
Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirildi.

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG'li teröristlerce bombalı aracın patlatıldığını hatırlatıldı.

Saldırıda 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 6 askerin de yaralandığının aktarıldığı açıklamada, olayda 2 yerel kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 görevlinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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