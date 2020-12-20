Resulayn'da patlama: 3 yaralı
20.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:41
Suriye'nin Resulayn ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 sivil yaralandı.
Suriye'nin Resulayn ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 sivil yaralandı.
Suriye'nin Resulayn ilçesinde bulunan bir dükkanın yakınına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) patladı. Yerel kaynaklar, patlama sonucu 3 sivilin yaralandığını aktarırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti. - RESULAYN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı