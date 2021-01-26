Resulayn'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
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Resulayn'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

26.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:17
Resulayn'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'daki ihtiyaç sahibi ailelere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı,  Resulayn'daki ihtiyaç sahibi ailelere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızca, Barış Pınarı bölgesindeki Resulayn'a bağlı köylerde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldı" denildi.


Resulayn'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Resulayn'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Resulayn'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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