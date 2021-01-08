Resulayn'da, EYP'li saldırıda 2 asker yaralandı
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Resulayn'da, EYP'li saldırıda 2 asker yaralandı

08.01.2021 20:20 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:23
Resulayn'da, EYP'li saldırıda 2 asker yaralandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde, askerlerin arazi tarama faaliyetlerinde bulunduğu sırada, terör örgütü mensuplarınca daha önceden tuzaklanmış EYP infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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