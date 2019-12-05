Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tespit edildi
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Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Resulayn'da elektrik panosuna yerleştirilen el yapımı patlayıcının tespit edildiğini açıkladı.

05.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:42
Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından 'da  elektrik panosuna yerleştirilen el yapımı patlayıcının tespit edildiğini açıkladı.  

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edildi" denildi.


Kaynak: DHA
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