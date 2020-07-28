- Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı
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- Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı

- Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı Suriye'nin Resulayn ilçesindeki hastane yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı.

- Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı
28.07.2020 20:44 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:11

- Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı

RESULAYN - Suriye'nin Resulayn ilçesindeki hastane yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin Resulayn ilçesindeki bir hastane yakınında bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 3 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından bölgede yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ifade edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

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