Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
02.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:30
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Resulayn'ın güneyindeki el Manacir köyünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybederken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
(İHA)
Kaynak: İHA