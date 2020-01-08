Resulayn'da bomba yüklü bir araç patladı: 2 ölü
Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusunda yer alan Al-Şukrya köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. - RESULAYN