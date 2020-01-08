Resulayn'da bomba yüklü bir araç patladı: 2 ölü
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Resulayn'da bomba yüklü bir araç patladı: 2 ölü

Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

08.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:08
Resulayn'da bomba yüklü bir araç patladı: 2 ölü

'nin ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusunda yer alan Al-Şukrya köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. - RESULAYN

Kaynak: İHA
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