Resulayn'da bomba yüklü bir araç infilak etti: 1 ölü

09.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:20

Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

Suriye'nin Resulayn ilçesinin güney bölgesinde yer alan Mişrafa köyünde teröristler tarafından bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Saldırı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 1 sivilin yaralandığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA