Resulayn'da bomba yüklü bir araç infilak etti: 1 ölü
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Resulayn'da bomba yüklü bir araç infilak etti: 1 ölü

Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

09.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:09
Resulayn'da bomba yüklü bir araç infilak etti: 1 ölü

'nin ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.


Suriye'nin Resulayn ilçesinin güney bölgesinde yer alan Mişrafa köyünde teröristler tarafından bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Saldırı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 1 sivilin yaralandığı belirtildi. - RESULAYN

Kaynak: İHA
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