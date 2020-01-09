Resulayn'da bomba yüklü bir araç infilak etti: 1 ölü

09.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:09

Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.



Suriye'nin Resulayn ilçesinin güney bölgesinde yer alan Mişrafa köyünde teröristler tarafından bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Saldırı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 1 sivilin yaralandığı belirtildi. - RESULAYN

Kaynak: İHA