Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
12.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:05
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu yaralıların da olduğu belirtildi.
Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Kaynak: İHA