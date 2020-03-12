Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
12.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:56
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu yaralıların da olduğu belirtildi.
Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. - RESULAYN
Kaynak: İHA