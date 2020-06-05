- Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü
- Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
05.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:05
- Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü
HALEP - Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama sonucu çevredeki evlerde ağır hasar oluştu.
Kaynak: İHA