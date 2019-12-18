Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü
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Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü

Suriye'nin Resulayn ilçesinin batısındaki Mabruka beldesinde bomba yüklü araç patladı.

18.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:31
Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü

'nin ilçesinin batısındaki Mabruka beldesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Resulayn ilçesinin batısındaki Mabruka beldesinde bir restoranın yanında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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: Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü
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