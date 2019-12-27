Resulayn'da bomba yüklü araç bulundu
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Resulayn'da bomba yüklü araç bulundu

Suriye'nin Resulayn kentinde kontrol noktasında bomba yüklü araç bulundu.

27.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:20
Resulayn'da bomba yüklü araç bulundu

'nin kentinde kontrol noktasında bomba yüklü bulundu.


Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'daki bir kontrol noktasında Suriye Milli Ordusu (SMO) bomba yüklü araç buldu. Bulunan bomba kontrollü patlatılarak etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'da güvenliği sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktaları oluşturmuştu. SMO, kontroller kapsamında yoldan geçen bir aracı durdurarak yaptığı arama sonucu bombalara ulaştı. Araçta bulunan tuzaklı bomba kontrollü olarak etkisiz hale getirildi. Araç şoförünün de gözaltına alındığı aktarıldı. - RESULAYN

Kaynak: İHA
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