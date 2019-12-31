Resulayn'da bomba yerleştirilen araç imha edildi

31.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:49

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından alıkonularak bomba düzeneği yerleştirilen aracın, Suriyeli araç sahibinin ihbarı ile imha edildiğini ve facianın önlendiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeli kardeşimiz ilk fırsatta durumu Mehmetçiklerimize bildirdi. Bombalı aracın Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmesiyle bir facia daha önlendi" denildi.

Kaynak: DHA