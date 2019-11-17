Resulayn'da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (1)
Rasulayn'daki hastane binası Hastane bahçesinde bekleyen Suriyeliler Tedavi için hastaneye gelen Suriyeli çocuklar ve aileler Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.
17.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:31
Rasulayn'daki hastane binası
Hastane bahçesinde bekleyen Suriyeliler
Tedavi için hastaneye gelen Suriyeli çocuklar ve aileler
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un açıklaması RESULAYN - Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'de açılan Hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Resulayn'da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (1)