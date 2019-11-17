Resulayn'da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (1)
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Resulayn'da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (1)

Rasulayn'daki hastane binası Hastane bahçesinde bekleyen Suriyeliler Tedavi için hastaneye gelen Suriyeli çocuklar ve aileler Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.

17.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:31

Rasulayn'daki hastane binası

Hastane bahçesinde bekleyen Suriyeliler

Tedavi için hastaneye gelen Suriyeli çocuklar ve aileler

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un açıklaması RESULAYN - Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'de açılan Hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Resulayn'da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (1)
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