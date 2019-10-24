Resulayn bölgesinde hareketli dakikalar
MSB: "Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif, gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir.
24.10.2019 16:35
MSB: "Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif, gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA