Resulayn bölgesinde hareketli dakikalar

Resulayn bölgesinde hareketli dakikalar

MSB: "Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif, gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir.

24.10.2019 16:35
Resulayn bölgesinde hareketli dakikalar

MSB: "Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif, gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA
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